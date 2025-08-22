This is a heavily interactive web application, and JavaScript is required. Simple HTML interfaces are possible, but that is not what this is.
Unfortunately, Bluesky is unavailable in Mississippi right now, due to a new state law that requires age verification for all users.
While intended for child safety, we think this law poses broader challenges & creates significant barriers that limit free speech & harm smaller platforms like ours.
2025-08-22T19:54:29.803Z